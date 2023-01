Werknemers pluimveeslachterij geëvacueerd na lek van ammoniak, buurt moest ramen en deuren dichthouden

Roeselare ‘Kind van Krottegem’ Romain Decommere (83) schrijft boek over zijn jeugd in de wijk over statie: “We willen ook andere Krottegem­naars hun verhalen laten delen”

Bijzondere plechtigheid in café Breda Viva la Vie waar ‘Kind van Krottegem’, het nieuwste boek van Romain Decommere (83), letterlijk boven de doopvont werd gehouden. De Roeselarenaar pende met de hulp van enkele jeugdvrienden zijn herinneringen neer aan hoe het was om tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog op te groeien op de wijk over statie. Het boek is pas vanaf 23 april, Erfgoeddag, te verkrijgen. In aanloop naar die dag organiseren de Vrienden van Juul Plastiek en VTB Cultuursmakers Gezelle verschillende praattafels waar de Krottegemnaren hun herinneringen uit de tijd van toen kunnen ophalen. “Want al die verhalen zijn erfgoed”, oordeelt Romain.

