Werf Roeselaars stadhuis nu al ‘open huis’, renovatie belfort start volgende week

RoeselareHet nieuwe stadhuis van Roeselare moet een ontmoetingsplek worden voor alle Roeselarenaars en dat is het ook al tijdens de bouw: ‘stadhuisklassen’ kunnen de werf bezoeken en krijgen een toelichting over het stadhuis in wording. De werf ervan zit op schema. Volgende week start de renovatie van het belfort en voor het bouwverlof van 2023 moet het volledige volume van de nieuwbouw een feit zijn. En, leuk nieuwtje, er wordt ook bekeken of er straks getrouwd zal kunnen worden in de binnentuin van het nieuwe stadhuis.

“Vandaag ontvangen we een groep cursisten NT2, Nederlands voor anderstaligen, van VDAB Roeselare”, weet schepen Nathalie Muylle (CD&V) die het stadhuisdossier van dichtbij opvolgt. “Het gaat om een groep die daarnaast bijvoorbeeld ook een opleiding tot bekister volgt en dus heel geïnteresseerd is in het technische zoals alles rond beton, sterkte, … Maar eigenlijk zijn alle Roeselaarse klassen welkom op de werf. Dit vanuit de insteek dat het nieuwe stadhuis een huis voor alle Roeselarenaars moet worden. Er is al interesse vanuit het VTI, op het moment dat er gestart wordt met de groenaanleg kan het de moeite zijn voor het VABI, maar Willem Hantson van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR is bijvoorbeeld ook bereid om het luik archeologie toe te lichten.” Op Open Wervendag 2023 zal trouwens iedereen een kijkje kunnen nemen op de werf

Volledig scherm Bezoek NT2-cursisten VDAB aan de werf van het stadhuis in Roeselare. © Maxime Petit

Nieuwbouw en renovatie

Ondertussen is en blijft het de bedoeling dat het nieuwe stadhuis een feit is in het voorjaar van 2024. Op vandaag wordt er volop gewerkt in de bouwput. “Momenteel is men bezig met de bekisting van de keldervloer. Die willen we gieten tegen 9 november”, weet projectleider Giovanni Nowé. “Dan start de opbouw. Het kelderafdak is voorzien voor midden tot eindjanuari en voor het bouwverlof moet het volledige volume van de nieuwbouw klaar zijn. We werken met drie bouwvolumes: kant Botermarkt waar het gebouw 18 meter diep wordt en vier verdiepingen hoog, kant Zuidstraat waar een volume komt van 12 meter diep en drie bouwlagen en dan een tussenzone van drie bouwlagen.”

Volledig scherm Schepen Nathalie Muylle en projectleider Giovanni Nowé. © Maxime Petit

Naast de realisatie van de nieuwbouw start volgende week ook de renovatie van het oude gedeelte van het stadhuis dat bewaard gebleven is. “Volgende week na de dinsdagmarkt wordt gestart met het plaatsen van de stelling rond de belforttoren. De renovatie van het historische stadhuis is pas voor januari. Nog volgend jaar wordt het centrale stukje gesloopt waar straks de nieuwe hoofdingang van het stadhuis komt. ”

Volledig scherm De nieuwe hoofdingang komt aan de kant van de Grote Markt. © B-architecten

Trouwen in de tuin

Schepen Muylle is alvast vol lof over de aannemer. “ We werkten en al samen met Algemene Bouwwerken Maes voor de realisatie van Sportoase Schiervelde. Het is een aannemer die helpt meezoeken naar oplossingen waar nodig.” Tot slot verklapte de schepen ook nog dat er op termijn wellicht niet enkel en alleen in de trouwzaal gehuwd zal kunnen worden. “We bekijken of er straks getrouwd kan worden in de binnentuin, maar ook op meerdere locaties. Vroeger was het bijvoorbeeld soms even wachten voor een koppel omdat er nog jubilarissen werden gehuldigd. Daar willen we vanaf.”

Volledig scherm Een simulatie van het toekomstige atrium dat de link zal leggen tussen het historisch stadhuis en de nieuwbouw. Op het beeld zie je dat het atrium een glazen dak heeft en dat de achtergevel van het historische deel volledig in oorspronkelijke staat wordt hersteld. © THIRD, B-architecten

