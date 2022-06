Wereldrecord ‘langste static cycling les’ sneuvelt tijdens Batjesweekend

Om zoveel mogelijk centen in te zamelen voor de goede doelen ging het niet om een officiële wereldrecordpoging, al maakt dat de prestatie er uiteraard niet minder op. De vzw, die ontstond in de schoot van de wekelijkse ‘static cycling’-lessen van instructeur Bart Callant in Sportoase, had tijdens het Batjesweekend het Polenplein omgetoverd tot belevingsplein ‘Vélo Apéro’. Zaterdagochtend rond 9 uur gingen 25 deelnemers van start. En 31 uur later, op zondag om 17.30 uur, zaten er nog steeds twintig deelnemers op de fiets.

Sterke motivatie

Niet alleen breken ze daarmee het wereldrecord static cycling, dat op 30 uur, 2 minuten en 16 seconden stond, ze deden er doodleuk nog een uurtje bij. “De steun was enorm”, zegt Marjoleine Delva van de vzw. Ze heeft er een lange nacht op zitten. “Vertegenwoordigers van elk van de drie goede doelen die we steunen (vzw To Walk Again, Allez Eddy en Ouderenzorg Roeselare - nvdr.) hebben een stukje meegefietst en dat maakte de motivatie des te groter. De sfeer was fantastisch en we zijn bijzonder trots op dit resultaat.”