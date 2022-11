Welzijnszorg Roeselare lanceert campagne ‘Allemaal digitaal?!’

Roeselare Dankzij deze voetbalmama’s leeft het WK wél in Roeselare: “Zelfs in de school waar ik les geef, heb ik iedereen meegekre­gen”

De Heirwegmeers in Beveren - bij Roeselare - is wellicht de enige duivelsgekke straat in het land. Voetbalmama Ellen Dekocker vuurde, met de eerste WK-match van de Duivels in zicht, haar buurvrouwen aan om de straat in een tricolore jasje te steken. Een lightversie in vergelijking met eerdere EK’s en WK’s, maar dat ligt volgens de dames vooral aan de winterse timing. Maar het geloof in de Rode Duivels, dat zit er wel meer dan snor. “Het is nu of nooit, we worden wereldkampioen”, aldus Ellen Dekocker en buurvrouw Nathalie Debrauwer.

22 november