Wegenwerken houden Krottegemse Rommelmarkt niet tegen

De Roeselaarse wijk Krottegem is dit weekend de plek bij uitstek voor liefhebbers van tweedehands spulletjes en mensen die op zoek zijn naar de perfecte aanvulling voor hun verzameling. De standhouders komen van ver over de West-Vlaamse grenzen, maar er zijn ook meer dan 250 standen van buurtbewoners. Maar wegenwerken zorgen dat de organisatie hun traject moest aanpassen. “Centraal punt is uiteraard opnieuw de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, maar ook de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Sint-Hubrechtsstraat, Ommegangstraat, Spinnersstraat, Bruanestraat, Koornstraat, Sint-Anne, Jutestraat, G. Hoetstraat, de Spanjestraat tussen de Koornstraat en de Mandellaan en de Vierwegstraat zullen worden ingepalmd door enthousiaste brocante- en tweedehandsverkopers”, weet Frank Wauters. “Wegens wegenwerken in de Fortuinstraat, in de Sint-Hubrechtsstraat tussen de Fortuinstraat en de Spanjestraat) en in de Spanjestraat tussen de Jules Lagaelaan en de Langebrugstraat hebben de stadsdiensten ons logischerwijze gevraagd deze straten ditmaal niet op te nemen in ons parcours. Aangezien er ook werken bezig zijn in de Vaartstraat, hebben we voor deze editie bovendien de ingang voor de standhouders verplaatst naar het begin van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, met een aanrijroute in de Jules Lagaelaan.”