“Weg met de malaise, tijd voor de polonaise”: Roeselare viert voor het eerst sinds 2019 weer carnaval, inclusief stoet

Ze hebben er lang op gehoopt, maar eindelijk kunnen de Roeselaarse carnavalisten opnieuw uit de bol. Het is dan ook al van in 2019 geleden dat Roeselare carnaval heeft gevierd. “Vrijdag 13 maart 2020 was voor ons geen geluksdag”, blikt schepen van Feestelijkheden en voorzitter van het Rodenbach carnavalscomité José Debels terug. ”De tent voor de festiviteiten stond al op de Grote Markt. Carnavalisten zijn het wel het gewoon om de tent figuurlijk af te breken, maar nu moesten we die letterlijk afbreken, want die dag ging ons land voor het eerst in lockdown.”

Ondertussen zijn we twee jaar later en nu mag het weer. “Weg met de malaise, tijd voor de polonaise! Smoet mo junder kieten, want we zijn er klaar voor”, glundert Debels. “Op 25, 26 en 27 maart organiseren we de 36ste editie van het Rodenbach Carnaval, voor het eerst op TRAX.”

Volledig scherm Drie aanstellingen op een rij: Steve Van Gampelaere mag zich straks Prins Alexander XXXVI noemen, Eddy Packet wordt aangesteld als keizer Eddy I en Nick Pycke wordt straks de zevende Regenboogprins Carnaval van België. © Maxime Petit

Aanstellingen

Het feestgedruis wordt op vrijdag op gang getrokken met twee aanstellingen. “Na een lange regeerperiode van drie jaar kunnen we Eddy Packet, nu nog Prins Alexander XXXV, aanstellen tot Keizer van de Rodenbachstad. Steve ‘Gampie’ Van Gampelaere wordt dan weer aangesteld als Prins Alexander XXXVI.” Aansluitend is er een afterparty in De Vagant. Op zaterdag start om 14.11 uur het gratis kindercarnaval met een optreden van Blitz en goodiebags voor alle kinderen, terwijl ’s avonds Nick Pycke wordt aangesteld als zevende Regenboogprins Carnaval van België om daarna de nacht in te duiken met een stevig feestje in El Dia.

Stoet

Waar Roeselare het meest naar uitkijkt, is de carnavalsstoet, die op zondag om 14.11 uur door de stad trekt. “Het is door corona de eerste carnavalsstoet die dit jaar uitgaat in Zuid-West-Vlaanderen”, weet penningmeester van het Rodenbach carnavalscomité Marc Grymonprez. Zo werden onder andere de stoeten in Zwevezele, Menen en Tielt geschrapt. “De volgende op de agenda is Gullegem, waar het carnaval verplaatst werd naar 1 mei. Het was door corona iets moeilijker dan andere jaren om een stoet samen te stellen, maar straks mogen we toch veertig groepen en wagens verwelkomen. De stoet vertrekt voor het eerst aan TRAX en trekt via de Sint-Amandsstraat en Noordstraat, rond de Sint-Michielskerk en via de Grote Markt naar de Ooststraat en daarna naar het Stationsplein, waar voor het eerst een tribune zal staan. We hopen op goed weer, dan moet de stoet een echt bommetje worden.”

Volledig scherm Roeselare mag zich eindelijk opnieuw opmaken voor een knotsgek carnavalsweekend. © Maxime Petit

Nieuw dit jaar is ook dat de Grote Markt het hele weekend ingepalmd zal worden door kermiskramen. “Bovendien keert Rodenbach Carnaval vanaf volgend jaar ook terug naar de oude datum, drie weken na Aalst en vier weken voor Pasen dus”, weet de schepen. “De data liggen al vast tot 2025.”

Meer info op www.rodenbachcarnavalroeselare.be.

