WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Roeselare vanochtend

Roeselare Dokter Knuffel brengt vrolijk­heid op afdeling pediatrie van AZ Delta: “Via Het Clownshuis is er ook thuiszorg voorzien voor langdurig zieke kinderen”

AZ Delta heeft er dankzij Kloen, de Roeselaarse vzw die zich inzet voor de glimlach op het gezicht van de zieke kinderen, een heel bijzondere dokter bij. Voortaan gaat Dokter Knuffel éénmaal per maand op ronde op de afdeling pediatrie om zich te bekommeren om de knuffeldieren van de patiëntjes en hen van heel wat leuke momentjes te voorzien. In samenspraak met Het Clownshuis kan de dokter zelfs bijzondere thuiszorg voorschrijven: van bezoekjes aan huis tot in de klas van het langdurig thuisverblijvend zieke kind.

27 januari