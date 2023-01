WEERBERICHT. Vanochtend zware neerslag en bewolking in Roeselare

Roeselare Ontdek Roeselare van voor 1914 tijdens kleine straatjes­wan­de­ling

Visit Roeselare, de toeristische dienst van de stad, neemt je op zondag 15 januari mee op pad voor een kleine straatjeswandeling. Deze is gebaseerd op het stratenpatroon van Roeselare voor 1914. In die tijd woonde de burgerij in de nu nog bestaande (hoofd)straten van de stad, terwijl de arbeidersbevolking in tal van ‘kleine ‘ straatjes woonde in de rook van de vele (textiel)fabrieken die in het centrum van Roeselare waren gebouwd. Via deze wandeling wordt het ‘leven’ van het toenmalige Roeselare tot leven gebracht. De wandeling start om 14.30 uur aan ARhus op De Munt en is zo’n twee kilometer lang. Deelnemen kost 2,5 euro, houders van een vrijetijdspas betalen 1 euro. Inschrijven is niet verplicht maar wordt aangeraden en kan via visit@roeselare.be of 051/26.24.00.

