WEERBERICHT. Vanochtend zo goed als helder weer in Roeselare

Rumbeke Zwart kruispunt aan Euroshop wordt veiliger dankzij centrale, én met verkeers­lich­ten geregelde, in- en uitrit

Euro Shop krijgt aan de Meensesteenweg in Roeselare één centrale in- en uitrit en een kleine oprit komende van Roeselare voor de kleine, meest noordelijke parking. Bovendien wordt het kruispunt van de Meensesteenweg met de centrale in- en uitrit voorzien van verkeerslichten. De omgevingsvergunning wordt dit jaar aangevraagd. Dat blijkt uit het antwoord dat Vlaams volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul (Vlaams Belang) kreeg op een schriftelijke vraag omtrent het zwart verkeerspunt die ze stelde aan Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

12 januari