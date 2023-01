WEERBERICHT. Vanochtend kans op zware neerslag en bewolking in Roeselare

Roeselare Barbier Mister Steve neemt afscheid van Midden­straat: “In de Katten­straat ga ik nog sterker inzetten op beleving”

Barbier Mister Steve, die al tien jaar bezig is als barbier, trekt op 31 december voor het laatst de deur achter zich dicht in de Middenstraat. Op 1 februari heropent Steve de deuren van een nieuwe barbershop in de Kattenstraat 87. “Het is al de tweede keer in m’n carrière dat ik moet wijken voor de sloophamer, al was elke verhuis eigenlijk een verbetering. Nu is dat niet anders.”

29 december