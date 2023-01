WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Roeselare

Roeselare Markant organi­seert inspiratie­café met finalistes WOMED Award

Markant organiseert op woensdagavond 1 februari een inspiratiecafé onder de noemer ‘Female Founders’. Die avond halen ze de acht finalistes van de Womed Award, waarbij Womed staat voor WOMen in Enterprise and Development, naar ’t Werkpand POM – Ondernemerscentrum in de Spanjestraat, waar zij meer vertellen over hun ondernemersverhaal. Ook POM Roeselare licht er het concept Start & Go toe. Het wordt ongetwijfeld een inspirerende avond voor ondernemers, starters en pre-starters uit om inspiratie te komen opdoen. Inschrijven kan tot 27 januari op markantvzw.wufoo.com/forms/q1wtv0n60n00j79/.

16 januari