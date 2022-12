WEERBERICHT. Vanochtend bewolkt weer in Roeselare

Rumbeke Wijkhuis in voormalig Rumbeeks gemeente­huis uitgesteld door wegvallen subsidies

Het omturnen van het vroegere Rumbeekse gemeentehuis zal pas voor de volgende legislatuur zijn. Dat liet schepen Nathalie Muylle (CD&V)verstaan tijdens de gemeenteraad op een vraag van gemeenteraadslid Peter Patteeuw (CD&V). “Het was inderdaad de intentie in het voormalig gemeentehuis, een pand dat eigendom is van de stad en waarvan de buitenkant en de inkomhal beschermd zijn, een nieuwe stek te creëren voor ARhus en ook samen met Motena te bekijken om er enkele functies aan te geven. Begrotingsmatig hielde we hierbij rekening met 60 tot 80% subsidies. Maar de Vlaamse overheid paste haar subsidiebeleid aan en overheidsgebouwen komen niet langer in aanmerking. Daarop hebben we beslist eerst in te zetten op waar we wel subsidies voor kunnen krijgen: het herstel van het dak. Dat dossier is goedgekeurd, de werken starten in april en moeten af zijn in 2024. Dit is een eerste stap om dan in de volgende legislatuur de invulling als wijkhuis te bekijken. De verenigingen die er hun thuis hadden, zijn ondertussen verhuisd richting OCAR.”

20 december