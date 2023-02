WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Roeselare

Volleybal CEV Cup Na een epische strijd met een onvoorstel­baar einde bereikt Knack Roeselare de halve finale

De heenwedstrijd van de kwartfinale in de CEV Cup was vorige week in Roeselare een bloedstollende ontmoeting met een buitengewoon hoog thrillergehalte. Het werd tijdens de terugwedstrijd in Maaseik zowaar een nog grotere nagelbijter. In totaal speelden de twee toonaangevende teams uit België acht sets tegen elkaar. Daarvan eindigden er zeven met twee punten verschil.