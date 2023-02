WEERBERICHT. Lichte regen en bewolking in Roeselare vanochtend

Winkeldief brengt gestolen vuilniszak­ken Okay terug: “Krijg ik ze terugbe­taald? Het is het verkeerde formaat”

Een 32-jarige man uit Roeselare die in warenhuis Okay twee pakken vuilniszakken van 60 liter had gestolen, keerde wat later met de buit terug en vroeg de zakken terugbetaald te krijgen. “Het was het verkeerde formaat”, verklaarde hij.