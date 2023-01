WEERBERICHT. Kans op zware regen en bewolking in Roeselare vanochtend

Roeselare Alban en Marcila openen pizzeria Girasole: “Alles huisge­maakt”

Goed nieuws voor de liefhebbers van de Italiaanse keuken. Alban Shabani (34) en Marcila Daute (23) openen maandag langs de Brugsesteenweg de nagelnieuwe Pizzeria Girasole. Alban is geen nieuw gezicht in de Roeselaarse horeca want de voorbije zes jaar runde hij samen met z’n broer restaurant-pizzeria Etna op het Stationsplein. “In Girasole ligt de focus op pizza’s, maar we hebben wel een volwaardige menukaart”, aldus Alban.

