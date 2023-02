WEERBERICHT. Kans op redelijk helder weer vanochtend in Roeselare

Roeselaars schepen vervoegt B-FAST in rampgebied Turkije: “De schade is enorm, maar ons veldhospi­taal is bijna af”

Tientallen Belgische artsen, logistieke medewerkers en verpleegkundigen zijn ondertussen ter plaatse in Turkije. Het B-FAST team gaat er in een veldhospitaal medische zorgen toedienen aan de slachtoffers van de zware aardbeving. Ook Roeselaars schepen Matthijs Samyn (CD&V) is mee. Hij getuigt over de situatie te plaatse. “We gaan heel veel mensen kunnen helpen.”