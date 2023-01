WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking in Roeselare vanochtend

Roeselare MIJN STAD. Sam Nuytten (53), restaurant­hou­der en voorzitter van Shopping & Centrum Roeselare: “Als het terrasjes­weer is, bezoeken we al onze collega’s”

“De mensen zullen me wellicht melig vinden.” Het zijn de woorden van Sam Nuytten (53), de voorzitter van de vzw Shopping & Centrum Roeselare die dagelijks ook het beste van zichzelf geeft in restaurant Petrouska aan het Stationsplein. Sam laat zich van een andere kant zien tijdens een gesprek over z’n allerbeste maatje Petrouska, hun vijf rottweilers en zijn liefde voor Roeselare.

