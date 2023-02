WEERBERICHT. Kans op bewolkt weer vanochtend in Roeselare

WEERBE­RICHT. Kans op bewolking in Roeselare vanochtend

Vandaag is het overwegend bewolkt in Roeselare, met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur wordt niet hoger dan 9 graden. Op zaterdag is er veel bewolking, met een matige wind bij een temperatuur van ongeveer 10 graden.

10 februari