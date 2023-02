WEERBERICHT: Kans op bewolking vanochtend in Roeselare

Roeselare Cultuurpio­nier Roger Colman overleden, rouwregis­ter geopend in CC De Spil

Roger Colman is vorige week op 86-jarige leeftijd overleden. Als bezieler van de Roeselaarse Cultuurraad en De Spil was hij een echt cultuurpionier in Roeselare. In de centrale hal van De Spil ligt dan ook een rouwregister.

7 februari