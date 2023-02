WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Roeselare

Roeselare Infoavond rond stu­die-heroriënte­ring aan VIVES

Wil je je heroriënteren op studievlak? Dan ben je op maandag 6 februari van 18 tot 20 uur welkom in alle campussen van Hogeschool VIVES: in Roeselare, Brugge, Kortrijk, Oostende en Torhout. Dat kan als VIVES-student maar ook van eender welke hogeschool of universiteit. Of als je nu nog een opleiding wil starten. Samen met een studie-en trajectbegeleider maak je een individueel studieprogramma. Misschien heb je wel enkele vrijstellingen op basis van de credits die je al verworven hebt. En door meteen in te schrijven, behoud je een deel van je leerkrediet. Je kan elke opleiding aan VIVES starten in de loop van het eerste semester of zelfs vanaf februari. Verander je van studie, dan start je gewoon je studies tijdens het eerste semester of vanaf het tweede semester. VIVES zorgt voor een aangepast programma, zodat je aan hetzelfde tempo en met dezelfde studieduur als elke andere student kunt afstuderen. Meer op https://www.vives.be/.

31 januari