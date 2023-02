WEERBERICHT. Kans op bewolking in Roeselare vanochtend

Konink­lijke Toeristen­bond Trekvogels ontvangt fietsende reporter Wouter Deboot

Koninklijke Toeristenbond Trekvogels Rumbeke haalt Wouter Deboot, de fietsende reporter, naar zaal Den Hazelt. Deboot komt vertellen over zijn avonturen in Amerika, Oceanië, z’n zoektochtnaar het Noorderlicht, z’n gesprekken rond de vuurkorf voor Iedereen Beroemd en ‘De weg naar Roubaix’ met renner Yves Lampaert. De lezing vindt plaats op dinsdag 14 maart en de deuren van Den Hazelt aan de pastoor Slossestraat openen om 19 uur. Tickets kosten 12 euro inclusief welkomsdrankje. Bestellen doe je door het correcte bedrag over te schrijven op BE45 7430 3429 7089. Houders van een vrijetijdpas betalen de helft. Meer info via 0494/54.91.06 of stef.demees@skynet.be.