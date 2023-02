WEERBERICHT. In Roeselare redelijk helder weer vanochtend

voetbal derde nationale A Jens Kindt (SV Rumbeke): “Wat een zalig gevoel om nog eens dat zegegebaar te kunnen maken”

Opluchting troef bij derdenationaler SV Rumbeke, want de ploeg van Geert Broeckaert weet opnieuw wat winnen is. Het was van 26 november vorig jaar geleden dat de Rumbekenaars nog eens een driepunter konden optekenen. Op het veld van HO Kalken werd er zondag met 1-2-cijfers gewonnen. Pas de vierde zege van het seizoen voor SV Rumbeke, dat in de stand op de veertiende plaats staat.

