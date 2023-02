WEERBERICHT. In Roeselare heldere ochtend

Roeselare/Tielt VOC OPSTAP vzw organi­seert infomomen­ten voor potentiële vrijwilli­gers

VOC Opstap, de vzw die al jarenlang actief is in Midden-West-Vlaanderen op het vlak van vrije tijd voor mensen die zelf moeilijk tot een zinvolle vrijetijdsbesteding komen, is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Daarom organiseren ze op de vooravond van de Week van de Vrijwilliger infomomenten waar potentiële vrijwilligers kunnen kennismaken met wat vrijwilligerswerk bij VOC Opstap inhoudt en de werking van de vzw.