WEERBERICHT. In Roeselare helder weer vanochtend

Roeselare Jean-Clau­de Vanbesien opgenomen in Ridderorde van ’t Manneke uit de Mane

Jean-Claude Vanbesien, waard van café Den Arend op het Roeselaarse Polenplein, mag zich voortaan ridder in de Ridderorde van ’t Manneke uit de Mane noemen. Uitzonderlijk kreeg Claude z’n ridderslag niet tijdens een Lente- of Herfstzitting van de Ridderorde in Diksmuide, maar dinsdagavond in het bovenzaaltje van z’n café.

11 januari