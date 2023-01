WEERBERICHT. In Roeselare bewolkte ochtend

Roeselare Opschor­ting van straf voor jongeman (26) wegens bezit kinderpor­no

Een 26-jarige jongeman uit Roeselare is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij een huiszoeking vond de politie enkele tientallen foto’s en filmpjes met kinderporno. “Hij kreeg een map toegestuurd in een chatbox waar die beelden in zaten, maar hij wilde dat eigenlijk niet zien”, pleitte zijn advocaat.

27 december