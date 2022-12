WEERBERICHT. In Roeselare bewolkt weer vanochtend

voetbal tweede provinciale B Peter Yde (VC Ardooie): “Het is en blijft wekelijks genieten van deze hoogcon­junc­tuur”

De heenrondes in het provinciaal voetbal zitten erop en wie prijkt er in de stand van tweede provinciale B bovenin? VC Ardooie met 36 punten, een periodetitel op zak en slechts één nederlaag. Chapeau alvast voor de ploeg van coach Pieter-Jan Ghyselen, want bij VC Ardooie werd vooraf een rustig seizoen in de middenmoot vooropgesteld.

13 december