WEERBERICHT. Helder weer in Roeselare vanochtend

Repair Café in Sint-Jozefskerk

De ontwijde Sint-Jozefskerk wordt op zaterdag 4 maart even omgeturnd tot Repair Café. heb je een defect toestel dat aangepakt moet worden? Een probleem met je computer? Een defect meubel of een gat in je broek? De herstellers van het Repair Café staan klaar van 9 tot 11.30 uur in de kerk aan het Deken de Saegherplein.