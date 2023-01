WEERBERICHT: Bewolkt weer in Roeselare vanochtend

Roeselare Extra Tuinranger in opleiding dankzij grote succes

Het vrijwilligersproject Tuinrangers, waarbij gestreefd wordt naar meer biodiversiteit en klimaatrobuustheid in de private tuinen door tuineigenaars laagdrempelig en gratis tuinadvies te geven, is een groot succes in Roeselare. Dat antwoordde schepen Michèle Hostekint (Vooruit) tijdens de gemeenteraad op een vraag van partijgenoot Gerdi Casier. “In 2022 hebben onze drie Tuinrangers 128 tuinbezoeken afgelegd”, aldus de schepen. “Na evaluatie is er sprake van een zeer grote tevredenheid. 93% van de Roeselarenaars bij wie de Tuinrangers op bezoek gingen, lieten weten ook effectief aan de slag gegaan te zijn met de adviezen die ze kregen. Door het succes lanceerden we een oproep naar extra vrijwilligers. Een vierde Tuinranger is momenteel in opleiding en we hopen hun aantal nog verder op te schalen.”

24 januari