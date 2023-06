WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Roeselare

Raktivis­ten en vrijwilli­gers Fighting Cancer België ondersteu­nen kankerpa­tiën­ten met kleine gelukjes

De dienst Oncologie en Hematologie van AZ Delta mocht dinsdag 100 zorgpakketjes in ontvangst nemen. Het gaat om een initiatief van zowel enkele RAKtivisten, zijnde vrijwilligers die kleine, attente daden doen voor de medemens, als van een een groep vrijwilligers van Fighting Cancer België. Zij maken mutsen voor mensen die hun haar verliezen door een kankerbehandeling. De zorgpakketjes bevatten tal van kleine gelukjes zoals knutselwerken en teksten van de RAKtivisten, zelfgemaakte postkaarten van cliënten van het crea-atelier van vzw Samenspel - De Bieweg, oliën van Atelier De Levensboom om droge huid en misselijkheid tegen te gaan en ook een muts of sjaal. “Zo willen we iedereen die aan het vechten is tegen kanker een hart onder de riem steken, hen duidelijk maken dat ze er niet alleen voor staan”, aldus Hanne Lewyllie.