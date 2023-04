WEER. Vanochtend helder weer in Roeselare

Gijzelne­mer (53) van ex-vrien­din in Roeselare blijft maand langer in de cel: “Ik wou alleen mezelf iets aandoen”

De 53-jarige man uit Kuurne die vrijdagavond in een sociale woonwijk in Roeselare zijn ex-vriendin enkele uren gijzelde, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk dinsdag. “Hij had niet de bedoeling om haar iets aan te doen, maar om zelfmoord te plegen”, aldus zijn advocate. Maar daar denkt de advocaat van het slachtoffer anders over.