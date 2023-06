WEER. Vanochtend helder met enkele wolkenvelden in Roeselare

Strava Gathering brengt sportieve­lin­gen samen

Roeselare organiseert op 5 juli opnieuw een spotieve bijeenkomst voor de lokale stravacommunity. Deze Strava Gathering heeft het Bergmolenbos als vertrek- en aankomstplaats en de offroad groepsloop van 3,8 of 6,4 kilometer wordt gezien als ideale opener van het sportieve zomerseizoen. “Bedoeling van het event is de leden van de digitale loopcommunity de mogelijkheid te geven elkaar in het echt te treffen en hen laagdrempelig in groep tussen het groen te laten bewegen”, zegt sportschepen José Debels (CD&V).