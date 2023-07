WEER. Stralend zonnig weer in Roeselare vandaag

Girls Who Skate komt naar Roeselare

Girls Who Skate wil meer meisjes aan het skaten krijgen. Of je nu net begint of al jaren ervaring hebt, het project moedigt meisjes en vrouwen van alle niveaus aan om te (leren) skaten. Het initiatief trekt door heel Vlaanderen en strijkt op zaterdag 22 juli neer op het Trax skatepark in Roeselare. Van 13 tot 16 uur organiseren ze er een gratis workshop met professionele begeleiding. Ze leren je er zowel veilig te starten met skateboarden maar helpen eveneens bij het perfectioneren van je favoriete trick. Interesse? Inschrijven kan via https://girlswhoskate.be/.