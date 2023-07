WEER. Stralend zonnig weer in Roeselare vandaag

Wat te doen in het zuiden van West-Vlaanderen op 8 en 9 juli: van de Tieltse Europafees­ten tot Moen Feest

De zomervakantie is uit de startblokken geschoten en het aanbod feesten, festivalletjes en evenementen in de steden en gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen is niet te tellen op één hand. Voor wie dit weekend even het bos door de bomen niet meer ziet, lijsten we vijf aanraders op.