WEER. Kans op redelijk helder weer vanochtend in Roeselare

Gemeen­schaps­zaal Beythem Kerke opent in september, vzw neemt beheer in handen: “We willen zelf ook meer doen dan enkel de zalen verhuren”

Nog voor de zomer moeten de werken aan de nieuwe gemeenschapszaal in Beitem, gerealiseerd door de ontwijde Sint-Godelievekerk te verbouwen, achter de rug zijn. Bedoeling is dat de zaal, die Beythem Kerke werd gedoopt, in september haar deuren opent. Dinsdagavond werd de beheersovereenkomst tussen stad Roeselare en de vzw die de gemeenschapszaal zal beheren ondertekend. “Beitem zit te popelen tot we openen”, aldus Peter Deberdt, voorzitter van de vzw Beythem Kerke, die ons samen met z’n ploeg vrijwilligers een eerste blik biedt op de plannen van de vzw.