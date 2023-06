WEER. Helder weer in Roeselare vanochtend

Infosessie voor ouders met peuter die start op school

Huis van het Kind Roeselare organiseert op dinsdag 20 juni en woensdag 21 juni een gratis infosessie voor ouders met een peuter die in september of november start op school. Je krijgt er info over waarom je je kind best naar de kleuterschool stuurt, hoe een schooldag eruit ziet, of je kind klaar is voor die stap, wat je zowel voor jezelf als voor je kind kan doen ter voorbereiding op de kleuterschool, hoe je aandacht geeft aan de eerste schooldag,... Alle vragen en zorgen worden er besproken zodat je vol vertrouwen naar de eerste schooldag kan uitkijken. De sessies vinden plaats in De Living langs de Noordstraat 155 en starten op 20 juni om 19 uur en op 21 juni om 9 uur. Inschrijven kan via https://huisvanhetkindroeselare.be/mijn-kind-start-op-school of via 051/80.59.00.