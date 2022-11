Week van de Smaak als voorproevertje voor nieuwe invulling Huis van de Voeding: “We willen hier smaak in al z’n facetten tonen”

Het Huis van de Voeding is sinds 2012 gevestigd in de oude bottelarij van Brouwerij Rodenbach. Maar na 12 jaar ondergaat die plek de komende jaren een transitie. “Er komt hier ruimte vrij zodra we volgend jaar het Food Innovation Park (op de hoek van de Rijksweg en de Oostnieuwkerksesteenweg nvdr.) kunnen openen”, vertelt Jean de Béthune, gedeputeerde en voorzitter van de POM West-Vlaanderen. Dat geeft ons de kans om het Huis van de Voeding een andere, bredere invulling te geven.”

Startschot hiervoor wordt gegeven tijdens de Week van de Smaak waarvan het Huis van de Voeding het ultieme epicentrum moet worden. “De Week van de Smaak wordt een belangrijk experiment”, gaat de Béthune verder. “We willen van het Huis van de Voeding het Huis van de Smaak maken. Dit wel vertrekkend vanuit voeding, maar het is de bedoeling om hier smaak in al zijn facetten te tonen want er is ook smaak in kunst, in architectuur,…”

Volledig scherm In het Huis van de Voeding is hoogstaande foodfotografie te zien. © Maxime Petit

Foodfotografie

Tijdens het experiment wordt nauw aangeleund bij waar het 12 jaar terug allemaal mee startte in de Spanjestraat: voeding. Maar dat thema wordt heel breed opengetrokken. Eén van de hoogtepunten wordt ongetwijfeld de expo Best of Belgian Food Photography. “Hiervoor wist ik de tien beste foodfotografen van ons land weten te strikken”, vertelt curator Hans Soenen. “Zij wisten de foodfotografie tot kunst te verheffen.” Tijdens de Week van de Smaak zal je bovendien ook foodfotografen aan het werk kunnen zien in een speciaal voor hen gebouwde studio en komt de allerbekendste foodfotograaf van ons land, Tony Le Duc een masterclass geven.

Maar je kan ook de expo ‘De Fotograaf als Mee-eter’ bekijken. “Dit is een groepswerk van SASK Roeselare waarbij de cursisten iemand uit hun kennissenkring fotografeerden terwijl ze smullen van hun lievelingsgerecht”, aldus Soenen. “Maar ook productdesign, fooddesign en foodprocessing komen aan bod.”

Volledig scherm ‘De Fotograaf als Mee-eter’ © Maxime Petit

Proeven

Al die thema’s zorgen er automatisch voor dat je een hongertje voelt opkomen tijdens je bezoek. En ook daar is aan gedacht. Zo kan je terecht in een wijnbar waar de wijnen van Entre-Deux-Monts en Ravenstein geserveerd worden of in de koffiebar waar Kings Coffee je kopje vult. “En ook het restaurant opent opnieuw de deuren, voorlopig als pop-up”, weet de Béthune. “Hiervoor strikten we chef David de Maré.” Hij kookte in het verleden voor onder meer Julia Roberts en Nicole Kidman en zorgt er tijdens de Week van de Smaak voor dat je ’s middags in zijn pop-up GOUST à la carte kan eten en ’s avonds kan genieten van een zesgangenmenu.

Naast dit alles kan je tijdens de Week van de Smaak ook nog kennismaken met Seaweedchef Donald Verschagt, verklapt Stephane Ronse de geheimen achter Foodbag, stelt Lannoo er het boek Kruiden Kweken Koken voor en nog heel wat meer. Het volledige programma is te vinden op www.pomwvl.be/campagnes/week-van-de-smaak.

