Week van de Opvoeding zorgt voor avontuur in de natuur

“We dachten eerst dat het een pop was”: chiroleden ontdekken lichaam van vermiste Rosette (83) tijdens vlotten­tocht

Vier maanden na haar verdwijning hebben leden van chiro Nellekijn het stoffelijk overschot van de vermiste Rosette Decuypere (83) uit Tielt in de Speibeek in Dentergem gevonden. De leden zijn zwaar onder de indruk en willen de feiten nu samen verwerken. De familie van de vrouw is opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid rond haar lot is.