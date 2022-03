Weduwe van Roger Deceuninck overleden op 100-jarige leeftijd

Marie-Ghislaine was de vrouw van Roger Deceuninck, de man die het knopenbedrijfje van zijn vader Benari Deceuninck tussen 1960 en 1990 uitbouwde tot een wereldspeler. Roger overleed in 2004 en tegenwoordig zijn er geen telgen van de familie meer actief in het bedrijf, maar de familiegeschiedenis werd begin 2021 wel verankerd in een nieuwe straatnaam. Ghislaine mocht toen het bordje van de ‘Roger Deceuninckstraat’ plechtig onthullen, samen met haar zonen Arnold, Philip en Frank Deceuninck. “Ik ben blij dat ik dit nog mag meemaken”, zei ze toen. “Het is een fantastische eer. Roger zou zo preus geweest zijn.”

‘Het leven is wat het is’

In datzelfde jaar vierde ze ook haar honderdste verjaardag. Op 16 november kwam de familie samen in restaurant Molendries in Gits, waar ‘bonmama’ flink in de bloemetjes gezet werd. Speciaal voor haar verjaardag werd er een mis opgedragen in het restaurant, die ook opgeluisterd werd met zang en muziek. Toen we haar vroegen wat het geheim was van haar leeftijd had Ghislaine geen pasklaar antwoord. “Het leven is wat het is, niet?”, zei ze. “Een geheim is er niet. Wel heb ik altijd geprobeerd een christelijk leven te leiden. En ik had het geluk dat ik een goede man had.”