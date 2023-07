Wat te doen in Zuid-West-Vlaanderen dit weekend: van Heksenstoet over een vedettenparade tot Roeselare ontdekken op wieltjes

G-voetbaltor­nooi levert 875 euro op voor Dominiek Savio

Drie studenten van Vives Torhout organiseerden op 6 mei, in samenwerking met Club Roeselare, een voetbaltornooi voor G-sporters. Dit deden ze in het kader van hun opleiding lichamelijke opvoeding. “Om de G-sport wat meer in het daglicht te stellen hebben wij ons tornooi opengesteld voor kids, teens en volwassenen. De samenwerking met Club Roeselare was voor ons een evidentie aangezien de Club van’t stad zelf ook een G-werking heeft. De dag zelf verliep vlot”, vertellen de studenten. “Ook de opkomst was goed. Na het afsluiten van de dag besloten we om de opbrengst te schenken aan Dominiek Savio in Gits.” Eerder deze maand werd de cheque van 875 euro officieel overhandigd. Uit waardering kregen de studenten een rondleiding in de nieuwbouw van Dominiek Savio die vanaf september in gebruik wordt genomen.