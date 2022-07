Wat met de asbest na de monsterbrand bij Sidegro? “Geen gevaar voor de volksgezondheid, maar was je groenten en fruit wel goed”

RoeselareBewoners van minstens een 15-tal huizen in de buurt van de Sint-Jozefskerk in Rumbeke (Roeselare) krijgen vrijdag een expert over de vloer, die nagaat hoe erg de neerslag van asbesthoudende deeltjes is na de zware brand bij afvalverwerker Sidegro. “Goed dat we bijgestaan worden, want als gewone burger is het moeilijk in te schatten wat ons te doen staat”, zegt bewoner Jan Vanmaele. De boodschap bijkt vooral het gezond verstand gebruiken. Al lijkt dat bij sommigen niet evident.

Jan Vanmaele en zijn echtgenote Claire Sioen, die langs de Guido Gezellelaan wonen, wisten eerst niet wat hen donderdagavond overkwam. “Vlak bij is de spoorweg en we dachten eerst dat er iets aan de hand was op het spoor”, vertelt Claire. “Maar toen volgde ook het geluid van iets dat aan ontploffingen deed denken. Daarop zijn we buiten een kijkje gaan nemen. Op dat moment trok al een grote zwarte rookwolk boven ons huis. We wonen in vogelvlucht op zowat 250 meter van Sidegro. Pas toen we boven door het venster gingen kijken, zagen we de brand in alle hevigheid woedden.”

Volledig scherm De schade na de brand bij Sidegro in Roeselare is immens. Twee loodsen zijn compleet vernield, een derde liep zo'n grote schade op dat ze ook onbruikbaar is. © Hans Verbeke

Honden en kippen

Het echtpaar op rust kreeg vlak daarna al een telefoontje van hun dochter, die wat verderop woont. “Ze vroeg ons om binnen te blijven, en de ramen en deuren dicht te houden”, zegt Jan. “We hebben meteen ook onze twee honden binnengenomen. Een beetje uit voorzorg, je weet immers maar nooit. Vrijdag hebben we ze dan naar ons dochter gebracht. Daar kunnen de dieren zonder risico buiten lopen.” Het echtpaar heeft ook kippen. “Of we de eieren nog mogen eten? We denken van wel.”

Neerslaande rook

De stad schakelde een expert in die langsging bij de bewoners van de 15 huizen waar aanvankelijk neerslag van asbestdeeltjes is vastgesteld. “Het gaat om beperkte concentraties van partikels die afkomstig zijn uit de golfplaten die een deel uitmaken van het dak bij Sidegro”, legt de man uit. “Je moet eigenlijk vrij goed kijken om ze te zien liggen. Ze zien er een beetje witachtig uit en vertonen de structuur van de asbestvezels waarmee dergelijke golfplaten worden geperst. Daarnaast zijn er met de neerslaande rook ook roetdeeltjes neergekomen. Die zijn in principe ongevaarlijk.”

Wie te kampen heeft met een neerslag van asbestdeeltjes, blijft daar best af. “Dit moet geruimd worden door een professionele firma”, zegt burgemeester Kris Declercq. “Wij adviseren de mensen op dat vlak, tijdens het bezoek van de expert. De bewoners spreken best hun verzekeringsmaatschappij aan, want zo’n opruimactie is uiteraard niet gratis.” Declercq benadrukt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. “We vragen de mensen wel voorzichtig te zijn. Het is nu geen goed idee om in deze buurt fruit en groenten te eten die vooraf niet grondig gewassen zijn.”

Het probleem verleggen

Gezond verstand gebruiken, is het motto, na de monsterbrand bij Sidegro. Al lijkt dat niet altijd evident. Zo waren we er zelf getuige van hoe een man op een plat dak van een bedrijfsgebouw vlak achter de loodsen van Sidegro vrijdagvoormiddag druk in de weer was met een hogedrukreiniger. Het dak zal intussen wel proper zijn, maar van een efficiënte opruimactie kan je in die omstandigheden moeilijk spreken. Al het vuil van de brand weg kwam immers gewoon in de omgeving terecht… waar het opnieuw voor vervuiling zorgde.

Reinigingsfirma opgevorderd

De straten in de omgeving van het bedrijf, waar twee loodsen uitbrandden en een derde zo hard beschadigd raakte dat ze ook onbruikbaar is, waren vrijdagmorgen alweer proper gemaakt. “We hebben daarvoor ’s nachts een reinigingsfirma opgevorderd”, zegt Kris Declercq. Ook vrijdagmorgen werd de oorspronkelijke veiligheidsperimeter van 500 meter afgeslankt naar wat nog strikt nodig was. De bluswerken werden kort na de middag afgerond. Links en rechts steeg wel nog wat bescheiden rook op uit de puinhoop, maar volgens de politie is dat ingecalculeerd en geen situatie die gevaar oplevert. Over de oorzaak van het inferno is nog geen duidelijkheid. Mogelijk gaat het om zelfontbranding.

