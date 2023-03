Vzw Victor opent Autitheek West-Vlaanderen: "Want het vinden van geschikte en betrouwbare informatie rond autisme is vaak een hele zoektocht"

Vzw Victor, de thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme en hun gezin, pakt uit met de Autitheek West-Vlaanderen. Dit nieuw informatiecentrum over autisme en autisme gerelateerde onderwerpen is ondergebracht in de nieuwe thuis van de vzw langs de Iepersestraat in Roeselare en voor iedereen toegankelijk. “We bieden naast boeken ook sensorisch materiaal en educatieve hulpmiddelen aan om uit te testen”, aldus het team van vzw Victor.

Vzw Victor verhuisde in het najaar van 2022 van de Onze-Lieve-Vrouwemarkt naar de Iepersestraat waar ze de vroegere Eekhoorn verbouwden. “Al tijdens die werken gaven we aan de architecten mee dat we de ambitie hadden om een informatiecentrum te openen”, vertelt directeur Stien Peeters. “Binnen vzw Victor hebben we al lang een eigen bibliotheek maar die was op onze vorig stek totaal niet toegankelijk. Tot nu toe konden dan ook enkel gezinnen die bij ons in begeleiding zijn materiaal ontlenen. Maar we vinden het belangrijk om de juiste info omtrent autisme te verspreiden en weten uit ervaring dat het vinden van geschikte en betrouwbare informatie rond autisme vaak een hele zoektocht is.”

Uniek

Daarom pakt de vzw Victor nu uit met de Autitheek West-Vlaanderen, een initiatief dat uniek is in de provincie en waarmee de vzw mensen met autisme en hun netwerk wil ondersteunen. Basis van de Autitheek is een aanbod van zo’n 600 boeken. “Allen zijn door onze medewerkers gevalideerd en gaan over autisme of autisme gerelateerde thema’s. De boeken zijn voor verschillende leeftijden. Zo hebben we leesboeken voor de (jonge) kinderen, boeken voor en over de adolescenten, ervaringsboeken, theoretische boeken,….” Daarnaast kan je in de Autitheek ook terecht om sensorisch materiaal en educatieve hulpmiddelen te ontlenen. “Denk aan speciale autismevriendelijke wekkers of eetgerei, noise-cancelling hoofdtelefoons of verzwaarde dekens om rust te brengen. Die items zijn vaak duur in aankoop en wij willen de kans bieden om deze zaken eerst uit te testen voor aankoop.”

Online raadpleegbaar

Iedereen is welkom in de Autitheek. Personen met autisme en hun omgeving, hulpverleners, studenten, jeugdwerkers,... “Dit op woensdag van 15 tot 18 uur, op vrijdag van 11.30 tot 14.30 en elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Er is steeds een medewerker present en leden kunnen onze catalogus ook online raadplegen. Zo kan je van thuis zien wat we hebben, of het beschikbaar is,... De materialen kan je uitlenen voor een periode van maximum 30 dagen en die termijn kan je, met uitzondering voor de hulpmiddelen, één keer verlengen.”

Meer op https://www.vzwvictor.be/autitheek.

