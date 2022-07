Vzw Roeselare Koerst blikt tevreden terug op 12de Natourcriterium: “Het was ‘nie geweune’. Andere woorden heb ik er niet voor”

RoeselareThomas Verhaeghe, de voorzitter van vzw Roeselare Koerst, is een tevreden man. Nagenoeg het hele programma moest aangepast worden aan de krappe agenda van topper Wout Van Aert, maar dat het de moeite waard was kan niemand ontkennen. “Tenzij Evenepoel de Tour wint zal het heel moeilijk worden om deze editie ooit nog te overtreffen”, glundert Verhaeghe.

“Het was nie geweune’ Andere woorden heb ik er niet voor”, zegt Thomas Verhaeghe trots. Maanden van keihard werk zitten er op voor de 34-jarige Roeselarenaar. “Ik zit met een houten kop en nu pas ebt de stress stilaan weg, maar het was fantastisch. De toeschouwers stonden rijen dik, overal langs het parcours. Bij vorige edities was hier en daar nog een gaatje, maar nu niet. Een absolute topeditie. We hebben heel veel mensen blij gemaakt. De mooiste editie van de twaalf.” Dat heeft de vzw uiteraard te danken aan de komst van superster Wout Van Aert, ook al was de tijd van de groene trui erg beperkt.

Extra stress

“Dat bracht wel een pak extra stress met zich mee. Alles moest aangepast worden. Je topper laten overvliegen met een helikopter is één ding, maar de timing bleef gewoon erg krap. Veel tijd om handtekeningen uit te delen was er bijvoorbeeld niet. Al zijn we wel blij dat Wout alsnog kon meerijden met de tijdrit, ook al betekende dat ook dat het criterium iets later startte dan gepland. Het parcours was ook een halve kilometer langer dan vroeger en daardoor hebben de koers uiteindelijk ook met een kwartiertje moeten inkorten voor Wout, omdat de helikopter niet mocht vliegen in het donker.”

Wat Verhaeghe nu gaat doen? “Straks komen zeeën van tijd vrij in m’n agenda. Daar ga ik heel hard van genieten. Samen met mijn vrouw en m’n zoontje. Want die hebben me veel te lang moeten missen.”

