Vzw Over De Grenzen Heen opent nieuwe uitvalsbasis in Arme Klarenstraat: “Niet de inhoud van de rugzak, maar het verlangen naar herstel staat centraal”

Hoogledenaar Marijn Depraetere (43), die met vzw Over De Grenzen Heen werkt als ervaringsdeskundige en traumacoach, opent eind deze maand in Roeselare een laagdrempelig inloop-en herstelhuis voor slachtoffers van geweld in brede zin in de Arme Klarenstraat. “Alles begint bij een babbeltje”, zegt Marijn.

Rolstoelgebruiker Marijn, die in zijn jeugd zelf het slachtoffer werd van seksueel geweld, engageert zich al langer om lotgenoten te helpen. Zo ging hij in 2017 nog op de koffie bij toenmalig justitieminister Koen Geens, om er te pleiten voor een strengere aanpak van kindermisbruik. Sindsdien bleef hij zich vanuit zijn eigen ervaringen inzetten om slachtoffers van (seksueel) geweld te helpen. Dat leidde in 2020 tot de oprichting van de vzw Over De Grenzen Heen. Die vzw wil er zijn voor iedereen die met interpersoonlijk geweld in brede zin in aanraking kwam, ongeacht of dat seksueel, emotioneel of psychologisch was. “Het is een huizenhoog cliché, maar praten helpt”, zegt Marijn. “Het versterkt de weerbaarheid. Maar om te praten moet er ook een veilige plaats zijn en iemand die bereid is om te luisteren.”

Rugzakjes

Marijn runde tot voor kort de vzw vanuit zijn woonst in de Hogestraat in Hooglede, maar hij neemt nu een compleet nieuwe start in Roeselare. “Het is niet altijd evident om thuis mensen te ontvangen. Daarom was ik voorzichtig aan het uitkijken naar een ander pand en toevallig stootte ik op deze ruimte in de Arme Klarenstraat 6 (naast horlogezaak Jules et Fils - red.). Een ideale locatie voor een laagdrempelig inloophuis, midden in de stad. Zo bereiken we een groter publiek. Uit eigen ervaring weet ik dat vooral jongeren en mensen uit de omgeving van de slachtoffers nog te vaak uit de boot vallen met het bestaande aanbod. Daar wil ik wat aan doen. Niet alleen slachtoffers zelf maar ook de zorgdragers, de familie en andere betrokkenen kunnen hier kosteloos terecht voor een gesprek, waarna er eventueel doorverwezen kan worden of een hersteltraject uitgestippeld kan worden. Als iemand met een rugzakje zit, dan is het belangrijk om dat rugzakje wat lichter te maken met zoveel mogelijk steunpunten.”

Geen labels

Zelf is Marijn geen professioneel therapeut, al is hij wel gediplomeerd traumacoach en ervaringsdeskundige in de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij werkt samen met een team van een achttal medewerkers. “De juiste woorden vinden tijdens een gesprek is heel belangrijk", zegt hij. “Maar aan labeltjes kleven of zwart-wit denken doen we niet, want elk geval van trauma is anders en daders en slachtoffers in vakjes steken kan je niet. Niet de inhoud van de rugzakjes primeert, maar wel het verlangen naar herstel. Vanaf eind maart zullen hier sowieso ook praatgroepen georganiseerd worden. Tweemaandelijks is er ook een praat-en creacafé, terwijl we ook workshops en opleidingen voor ervaringsdragers aanbieden. Maar alles begint uiteraard bij een babbel.”

Volledig scherm In de nieuwe uitvalsbasis van de vzw staat ook een groot rek vol folders van partners en andere hulporganisaties. © Sam Vanacker

Elke laatste dinsdag van de maand houdt vzw Over de Grenzen Heen ook een inloopdag in de Arme Klarenstraat, waarbij er permanent een medewerker aanwezig is. De eerste inloopdag is gepland op 28 maart. Om wat centen voor de werking in het laatje te brengen, organiseert de vzw op 31 maart een eerste publieke activiteit in de Gulden Zonne in Hooglede. Daarbij komt lifecoach Geert Vanthournout praten over geluk, positiviteit en dankbaarheid. Kaartjes kosten 5 euro en zijn te bestellen via 0494/66.66.56 of www.geertinspireert.be. Meer info over vzw Over De Grenzen Heen op www.overdegrenzenheen.be.

