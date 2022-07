VVVR viert nationale feestdag op Stationsplein met muziek en kinderanimatie

Hiervoor werkt de VVVR samen met zowel de stad als Radio Bingo. Ze starten de dag met het traditionele Te Deum om 11 uur in de Sint-Michielskerk. Nadien trekken ze richting Polenplein voor een plechtigheid met toespraken en het groeten van de Belgische vlag. “In de namiddag garanderen we een ontspannende namiddag voor jong en oud op het Stationsplein”, zegt voorzitter Geert Messiaen. “Dit van 13 tot 19 uur. Radio Bingo komt live radio maken en er zijn optredens van Lisa Leman, Danny Diego, Jennifer Berton, Ray & Conny, Gwen Zumba team, Tina Rosita, The Black Starlings, De Jongens en The Goddess Girls. Er is ook kinderanimatie voorzien zoals gekke fietsen, springkastelen, een ballenbad,… Bovendien komt de Roeselaarse reuzenfamilie langs en zorgt Wilfried Declercq voor accordeonmuziek tussen de terrasjes.”