VTI Roeselare wint scholenwedstrijd Sanitair en Verwarming

VTI Roeselare is uitgeroepen tot laureaat BSO van de Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming, een jaarlijkse organisatie waarmee de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Techlink het beroep van installateur sanitair-CV promoten. De leerlingen werden uitgedaagd om een binneninstallatie met sanitair warm water en CV-installatie te monteren volgens de regels van de kunst en rekening houdend met alle geldende normen en reglementen. “We zijn een vaste deelnemer aan de wedstrijd die we zien als een grote uitdaging om de leerlingen te laten ervaren hoe het eraan toe gaat in het werkveld”, zegt Els Lannoo van het VTI. “Marc Torney, leerkracht Sanitair & CV, verwacht het uiterste van zijn leerlingen en drijft ze mede door de ‘Scholenwedstrijd’ naar een hoger niveau. Ieder jaar opnieuw kijken we uit naar de komst van de eindjury. We zijn dan ook bijzonder trots dat onze leerlingen met een bijna perfecte score tot winnaar werden uitgeroepen en kijken al uit naar volgend jaar op terug met veel enthousiasme deel te nemen.” De leerlingen werden voor hun prestatie beloond met een goodiebag, de school kreeg een cheque van 450 euro te besteden aan materialen aankopen voor hun afdeling sanitair-verwarming.