VTI Roeselare richt rouwhoekje in na CO-dood leerling Aaron (16) en diens vader en oud-leerling Marnick (44): “Klap is heel hard aangekomen”

De nieuwe schoolweek in het Roeselaarse VTI begon maandag in rouw. “We denken in eerste instantie aan de getroffen familie en willen hen helpen en ondersteunen waar nodig”, aldus de aangeslagen directeur. “Maandagochtend hebben we de klasgenoten van Aaron, maar ook van zijn broer Iben (14) (die nog in het ziekenhuis ligt, red.) in een aparte ruimte opgevangen. Met de directie, leerlingenbegeleiders, leerkrachten en Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB. Ze konden met ons en met elkaar praten. We zullen hen de komende dagen ook nauwlettend in het oog houden. Als we zien dat iemand het moeilijk heeft, zullen ze steeds bij iemand terecht kunnen. We richten ook een stille ruimte met een rouwhoekje in. Met kaarsjes, muziek, en ruimte om een boodschap neer te schrijven, voor wie dat wil. Het is niet enkel voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Zij gaven immers ook al enkele jaren les aan Aaron. Broer Iben is ook een leerling, vader Marnick is een oud-leerling. De band met onze school is toch sterk. We hopen natuurlijk ook dat Iben er snel opnieuw bovenop mag komen. Het is wat hinken op twee gedachten: rouwen om Aaron en hopen voor Iben, beiden aangename leerlingen.”