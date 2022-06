VTI Roeselare pioniert vanaf volgend schooljaar met circulaire leerbox

Vanaf volgend schooljaar zullen West-Vlaamse leerlingen uit het technisch secundair onderwijs voor het eerst kunnen experimenteren met de circulaire leerbox. Die box leert hen hoe ze circulair bouwen in de praktijk kunnen toepassen. Het project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Regionaal Technologisch Instituut (RTC), producent van circulaire binnenwanden JUUNOO en maker van gipskartonplaten Gyproc®. “We merken dat er in scholen nog te weinig wordt ingespeeld op wat vandaag leeft in de bouwwereld. Met deze leerbox willen we leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt,” zegt Mathieu Bayart, projectmedewerker onderwijs en arbeidsmarkt bij RTC West-Vlaanderen. Het VTI Roeselare is alvast één van de scholen die met de box aan de slag gaat. “Als technische school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen mee zijn met de laatste ontwikkelingen. Duurzaam en circulair bouwen maakt dus al langer deel uit van ons lessenpakket”, zegt technisch adviseur Jens Vanhecke. “De circulaire leerbox is een mooie aanvulling. We mochten hem onlangs al eens opzetten op onze opendeurdagen en kijken ernaar uit om hem volgend schooljaar in de lessen te integreren”.