VTI Roeselare naar WK voor telegeleide autootjes op waterstof: “Plaats in de top tien is zeker haalbaar”

Dat het klimaat een hot item is, hoeft geen betoog. Milieuvervuiling, uitstoot van schadelijke gassen, opwarming van de aarde, elektrificering van het wagenpark,… zijn thema’s die anno 2022 niet meer weg te denken zijn en waar het VTI Roeselare in hun lessen gretig op inspeelt. “Dit via een pakket rond duurzame energie van Horizon Education, een organisatie die STEM-projecten beschikbaar maakt”, vertelt leerkracht Johnny Corteel. “Het basispakket gebruiken we in de lessen, maar vier jaar terug gingen we, buiten de lesuren en met een team van geïnteresseerde leerlingen, voor het eerst ook aan de slag met een extra pakket dat de leerlingen uitdaagt om aan de hand van een basisplatform zelf een telegeleid voertuig te bouwen aangedreven door brandstofceltechnologie met waterstof als energiebron.”

Geheim wapen

VTI Roeselare was toen, en is nog steeds, de enige school in België die zich hier aan waagt. Het zorgde er in 2019 voor dat ze uitgenodigd werden voor een regionale voorronde van het WK. Ze stootten door en eindigden uiteindelijk 13e. De voorbije jaren lag het project met het telegeleid wagentje op waterstof stil door corona, maar dit schooljaar pikten Johnny Corteel en zijn collega Luc Vandaele de draad opnieuw op. Steven Slembrouck, Staf Monkerhey en Jonas Coppens, vijfdejaars autotechnieken en Gio Naert, vijfdejaars carrosserie meldden zich ervoor aan. Die laatste zou wel eens het geheim wapen kunnen zijn van het team. Corteel noemt hem namelijk een heel efficiënte driver. “Ik heb dan ook al wat ervaring”, verklapt Gio. “Ik ben actief bij Racing Club Roeselare. Daar racen we wel met brandstofwagens, niet op waterstof.” Ook Jonas Coppens toonde direct interesse. “Omdat ik wel toekomst zie in waterstof”, zegt hij. “Bovendien is het een toffe groep waardoor we met zijn allen graag onze middagpauze ’s, woensdagmiddagen,… in het project investeren.”

Volledig scherm Dit is het wagentje waarmee de leerlingen aan de slag gaan. © CDR

Lat hoger

Met de ervaring van vier jaar terug op zak, werd vanaf nul gestart met de bouw van het autootje. “Terwijl we vorige keer een basisauto bouwden, legden we de lat direct wat hoger. Zo gebruikten we niet het basisplatform, maar een veel lichtere basis van carbon en creëerden we zelf een gestroomlijnde body voor het wagentje”, weet Corteel. “Bovendien werden ook verschillende andere richtingen binnen de school betrokken bij de bouw.”

Afgelopen weekend trok team VTIR@omic naar de Nederlandse Grand Prix Endurance in Assen waar in totaal 42 scholen meedongen voor een selectie voor het WK. “Tijdens de zes uur durende race was het de bedoeling om op een indoor parcours zoveel mogelijk rondjes te rijden met een bepaalde hoeveelheid beschikbare waterstof. De jury beoordeelde ook zaken zoals teamwork, innovatie, ontwerp voertuig en zo meer. Wij sleepten de beker voor ‘beste pitstop’ in de wacht en selecteerden ons voor het WK”, aldus Corteel.

Top 10

Die wedstrijd wordt van 2 tot 5 juni georganiseerd in het Nederlandse Aken. Opnieuw moet het team er een race van zes uur zo efficiënt mogelijk volbrengen, maar de leerlingen moeten er hun project ook in het Engels voorstellen aan een jury. “Ik leef er enorm naar toe. Dit is een unieke ervaring”, zegt Steven Slembrouck. “De lat ligt absoluut hoger dan toen onze voorgangers in 2019 deelnamen. We hebben een betere auto en hebben heel wat bijgeleerd tijdens het Nederlands kampioenschap.” “Daar hebben we best wel veel pech gehad. We stonden lange tijd in de top drie maar zijn door pech naar beneden getuimeld in het klassement”, pikt Staf Monkerhey in. “Maar de vorige wedstrijd was een test. De komende weken gaan we nog heel wat verbeteringen aanbrengen aan de auto en volop oefenen. Op het WK is een plaats in de top tien zeker haalbaar”, besluit Gio Naert.

