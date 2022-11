VTI Roeselare fietst 24 uur op rollen ten voordele van ontspanningsruimte eerste graad

“De eerste twee edities organiseerden we in het kader van de Rode Neuzen Dag”, vertellen Jurrie Sabbe, Charlotte De Deygere en Elke Bardyn. “Die actie wordt vanaf dit jaar vervangen door het nieuwe jongerenproject JEZ! dat we straks ook willen steunen. Maar hier op school willen we tegelijkertijd ook blijven inzetten op het mentaal welbevinden van onze leerlingen. Vandaar de derde editie van ‘Bollen op rollen’. Inschrijven kan nog steeds, vooral voor de nachtelijke fietsuurtjes, via https://fietsmarathon.vtiroeselare.be/. ”

Tijdens de fietsmarathon, die plaatsvindt in de inkom van de nieuwbouw langs de Leenstraat, is iedereen vanaf 17 uur doorlopend welkom om te verpozen in de fietsbar. “’Vrijdagmorgen is er ook een ontbijtverkoop en ‘s avonds organiseren we een spaghettifestijn.” Inschrijven hiervoor, of een afhaalmaal bestellen, kan tot donderdag 24 november om 7.30 uur via bovenstaande link. “Op de speelplaats en in de leraarskamer verkopen we ook nog duurzame drinkflessen gevuld met snoep en we we wisten ook drie gesigneerde wielershirts te bemachtigen die we veilen. Er is een truitje getekend door Yves Lampaert, een tweede is gesigneerd door Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen, Mauri Vansevenant en Pieter Serry en een derde draagt de handtekeningen van Mad Pedersen, Julien Bernard, Kenny Ellisonde, Daan Hoole, Alex Kirsch, Juan Pedro Lopez en Antonio Tiberi.” Bieden kan via https://fietsmarathon.vtiroeselare.be/veiling.