Vrouw doet melding van menselijke resten in schouw… blijkt vals alarm

Roeselare Kraamcen­trum ‘de wieg’ informeert toekomsti­ge en jonge ouders

Kraamcentrum ‘de wieg’, een initiatief van Thuiszorg Familiezorg, organiseert op vrijdag 21 oktober 2022 gratis infosessies voor toekomstige en jonge ouders. Tussen 16.30 en 17.45 uur krijg je er tips voor een rustige kraamtijd, van 18 tot 19.30 uur wordt de zin en onzin van bepaalde babyspullen, en dus wat je echt nodig hebt, toegelicht. Inschrijven voor deze sessies kan via www.dewieg.be. Het Kraamcentrum vind je langs de leenstraat 31 in Roeselare. Tijdens je bezoekje krijg je ook alle info over wat de kraamverzorgende, vroedvrouw of vrijwilliger thuis kunnen betekenen tijdens de zwangerschap of na de geboorte.

3 oktober